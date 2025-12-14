Mandiyú recibe a Benjamín Matienzo con una diferencia de dos goles

El cruce entre Mandiyú y Benjamín Matienzo de Goya por la Segunda Etapa del torneo Regional Federal Amateur de Fútbol concluirá este domingo en la capital correntina. El encuentro revancha se jugará desde las 17 en cancha de Boca Unidos, ubicada en el barrio 17 de Agosto, con el arbitraje de Jorge Daniel Miño.

Mandiyú, que este domingo cumple 73 años de vida, llega a este cotejo, el último del año, con una ventaja de 2 goles gracias al triunfo que logró el pasado fin de semana como visitante.

En Goya, el Albo se impuso 3 a 1 y ahora intentará hacer pesar su localia donde se mostró sólido y contundente.

Benjamín Matienzo comenzó ganando el partido de ida de la Segunda Etapa de la Región Litoral Norte, sin embargo no pudo mantener la ventaja y ahora está obligado a dar vuelta el marcador si pretende llegar a la Tercera Ronda.

El conjunto goyano necesita un triunfo por dos goles para forzar los tiros desde el punto del penal, en tanto que si gana por una ventaja mayor avanzará a la siguiente etapa.

Mandiyú clasificará a los cuartos de final de la región con hasta una derrota por 1 gol. Si cae por dos, habrá penales.

Para el encuentro de este domingo, en Mandiyú se anuncia el regreso del arquero Facundo Velázquez en lugar de Milton Ferreyra.

Además habría otras dos variantes en la formación titular preparada por el DT Fabián Ponce. Franco Domínguez estará en la línea defensiva en lugar de José Sánchez y en la mitad de la cancha se sumará Gustavo Ojeda en reemplazo de Gonzalo González.

Así, los once iniciales del Albo serán Velázquez; Facundo Lallana, Domínguez y Elías González; Juan José Solís, Hécto Zabala, Ticiano Martínez, Ojeda y Hernán Valenzuela; Javier Sosa y Lautaro Mendoza.

La boletería y el ingreso al Leoncio Benítez se habilitará a las 15 y será sobre la RN 12.

El costo de las entradas que se venderán este domingo se fijó en $10.000 la general. En tanto que los menores de 12 años, jubilados y adicional a platea pagarán $5.000.

Juego en Caseros

La llave entre San Lorenzo de Monte Caseros y Rivera del Paraná de Bella Vista también tendrá su definición este domingo. El partido revancha de la Segunda Etapa de la Región Litoral Norte se jugará en Monte Caseros desde las 20 hs. con el arbitraje de Matías Sosa.

En Bella Vista, en el encuentro de ida, el partido terminó 1 a 1.

En la Tercera Etapa nuevamente habrá un duelo equipos correntinos porque se medirán los ganadores de los cruces: Mandiyú - Matienzo y San Lorenzo - Rivera del Paraná.