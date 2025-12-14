Estudiantes venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Clausura

Estudiantes festejó en Santiago del Estero. Se consagró campeón del Torneo Clausura y jugará la próxima edición de la Copa Libertadores.

En la final del segundo certamen del año en el fútbol argentino empató con Racing 1 a 1 después de 120 minutos y en los penales se impuso 5 a 4.

Las emociones llegaron sobre el final de los 90 minutos. A los 37 del complemento se adelantó Racing. Pelotazo de Nardoni que se desvía en un defensor para que Adrián “Maravilla” Martínez enfrente y desaire por izquierda a Muslera, quien no logra evitar el remate bombeado al segundo palo.

Mientras que a los 47 llegó la igualdad de Estudiantes. Centro desde la derecha de tiro libre de Sosa para que Guido Carrillo, que volvió después de cuatro fechas de suspensión, cabecee al segundo palo y establezca el empate.

El primer tiempo en Santiago del Estero terminó con pasajes de intensidad y llegadas claras para ambos equipos.

Racing fue el que tomó protagonismo en el inicio, con el correr de los minutos, el “Pincha” logró adelantarse en el campo y empezó a generar las chances más claras.

El tramo final de la primera etapa se volvió aún más cortado, con varias faltas y amonestaciones en Estudiantes, que perdió fluidez en su presión.

En el complemento llegaron los goles sobre el final y se debieron jugar 30 minutos más.

En el alargue los dos equipos arriesgaron poco y se notó el cansancio de los jugadores. Racing tuvo las situaciones más clara para anotar. Primero con cabezazo de Martínez que Muslera despejó y mandó la pelota al córner, y luego en una buena combinación entre Santiago Sosa y Adrián Fernández pero este último no tuvo puntería frente al arco de Estudiantes.

El título se definió en los tiros penales 5 a 4 favorable al Pincha.

Para Estudiantes marcaron: José Sosa, Lucas Alario, Tobio Burgos, Eric Meza y Rodríguez. Mientras que Cambeses le contuvo el tiro a Edwin Cetré

En Racing convirtieron: Adrián Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso y Santiago Sosa. En tanto que el tiro de Martirena lo atajo Muslera y el remate de Pardo pegó en el palo.

Con la consagración Estudiantes clasificó a la Copa Libertadores 2026 y la próxima semana jugará el Trofeo de Campeones frente a Platense que ganó el Apertura.

Además, en el 2026, Racing jugará la Copa Sudamericana y dejó afuera del certamen internacional a su clásico rival, Independiente.