Honorio Cirilo Pueyrredón - su tataranieto el actor Segundo Cernadas

Un político como los de antes. Por eso tiene una descendencia muy singular, donde los rasgos más distintivos están consustanciados con el arte, la música, el teatro y la política de estos días

Nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires, el 9 de julio de 1876. Fue un jurisconsulto, profesor universitario, político y diplomático.

Hijo de Adolfo Feliciano de Pueyrredón, militante unitario perseguido por el régimen de Juan Manuel de Rosas, y de la brasileña Idalina Carneiro da Fontoura. Su abuelo fue el patriota José Cipriano Andrés Pueyrredón. Era sobrino de los dirigentes mitristas Julio y Adolfo Pueyrredón, sobrino nieto de Juan Martín de Pueyrredón (el soporte político y económico de San Martín en su cruce de los Andes) y primo de Carlos Alberto Pueyrredón, intendente de la Capital Federal entre 1940 y 1943.

En 1896 se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, lugar en el cual ejerció la docencia. Su bautismo cívico se produjo siendo un joven en las jornadas de la Revolución del Parque en 1890, luego de la división de la Unión Cívica entre Radicales (quienes seguían a Alem) y Nacionales (que seguían a Mitre). Comenzó a militar en las filas del mitrismo, acompañando a sus tíos y primos. En 1909, Honorio Pueyrredón se convertiría en uno de los principales dirigentes de la Unión Cívica, que dirigía Guillermo Udaondo. Todavía participando de las filas cívicas, Pueyrredón pidió que su partido apoyara la candidatura de Hipólito Yrigoyen a la presidencia, diciendo: "Pienso con un grupo de correligionarios que los cívicos debemos nuestro apoyo desinteresado al Partido Radical que por distintos caminos persiguió siempre nuestros mismos ideales, combatiendo como nosotros los oficialismos malsanos.

Su fórmula nos debe garantizar que realizara en el gobierno lo que ha sido el credo inflexible de treinta años, pues para claudicar no le ha faltado tiempo ni ocasiones". Debido a la actitud de Udaondo de rechazar la presidencia de la Nación en el Colegio Electoral y, por lo tanto, facilitar a Hipólito Yrigoyen el acceso a la presidencia de la Nación, lo llama para integrar su gabinete a Honorio Pueyrredón, quien era uno de los principales dirigentes del partido y fue el único ministro que nunca había militado en las filas radicales.

Honorio Pueyrredón fue nombrado ministro de Agricultura y Ganadería por el presidente Hipólito Yrigoyen y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores entre 1917 y 1922. Durante esos años, y debido a la disolución de la Unión Cívica, Pueyrredón se une a las filas de la Unión Cívica Radical, junto a un grupo de ex dirigentes cívicos. En este último período fue jefe de la delegación argentina en la primera reunión de la Sociedad de Naciones en Ginebra y se desempeñó como vicepresidente de su primera asamblea hacia 1920.En 1922 fue designado embajador ante los Estados Unidos, ocupó también el cargo de embajador en Cuba y fue presidente de la delegación argentina a la VI Conferencia Panamericana, celebrada en La Habana en 1928.En 1931 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero las elecciones fueron impugnadas y finalmente anuladas por el Uriburu, que había derrocado al gobierno constitucional de Yrigoyen. Se desató una ola represiva contra los radicales, y Pueyrredon fue desterrado. Después de un año regresa y se incorpora nuevamente a las filas de la U.C.R. Es elegido entonces presidente de la Convención Nacional partidaria. Continuó desplegando gran actividad en política y se lo consideró un fiel representante de las tendencias yrigoyenistas. Debido a su pensamiento de nuevo fue confinado: en la Isla Martín García, en San Julián y en el Penal de Ushuaia. ?En 1935, el radicalismo salió de la abstención electoral en la que se encontraba y comenzó a participar nuevamente en elecciones. En esos años, Honorio de Pueyrredón se convirtió en uno de los principales dirigentes del partido, junto a Marcelo Torcuato de Alvear, José Tamborini, Enrique Mosca, Afolfo Güemes y José Cantilo. En 1940, Honorio Pueyrredón integró las filas de Acción Argentina, organización creada con el fin de promover el ingreso de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial, en el bando de los aliados.En 1943, luego del fallecimiento del general Agustín Pedro Justo, Pueyrredón fue considerado como candidato a presidente de la Nación por la Unión Democrática, frente electoral integrado por el radicalismo, el socialismo, la democracia progresista, y el comunismo, para enfrentar al candidato propuesto por del gobierno, Robustiano Patrón Costas. Su candidatura era apoyada por las dos ramas internas en las que se dividía el partido en ese momento, los unionistas destacaban su apoyo a las fuerzas aliadas de la segunda guerra mundial y los intransigentes por haberse mantenido yrigoyenista, y se mencionaba a Nicolás Repetto y Luciano Molinas como sus candidatos a vicepresidente. Pero el golpe de Estado de 1943 frustró su candidatura presidencial.El 23 de septiembre de 1945, Honorio Pueyrredón fallece. Las últimas palabras que pronunció fueron: "El mundo se incendia!…Mañana realidad!…Por favor, no me dejen ir!…". Su esposa fue Julieta Meyans Argerich, con quien tuvo ocho hijos. Su nieto es el cantante César “Banana” Pueyrredón, sus bisnietas la cantante Fabiana Cantilo y la dirigente política Patricia Bullrich y su tataranieto el actor Segundo Cernadas.El historiador Luis Carlos Alen Lascano señaló que Honorio fue nieto del Tte. Cnel. José Cipriano Pueyrredón (diputado del Congreso de Tucumán que declaró nuestra independencia y hermano del Director Supremo de las Provincias Unidas don Juan Martín de Pueyrredón) y primo de José Hernández, autor del Martín Fierro.Con Yrigoyen - La juventud de este muchacho de distinguido linaje, transcurrió simétricamente entre el estudio y la actividad política. Según cuenta Alen Lascano, ya al cursar el quinto año del Colegio Nacional participó en la Plaza del Parque de 1890, junto al segundo de sus hermanos, que presidía el Club de Belgrano de la Unión Cívica. En la universidad, formó una estrecha amistad con Hipólito Yrigoyen, con quien participaría en la Revolución de 1893 en la Provincia de Buenos Aires y luego se incorporaría a las filas revolucionarias que dirigía Marcelo Torcuato de Alvear en Temperley.Esa primera etapa en la vida del Dr. Pueyrredón terminó exitosamente al reincorporarse a sus estudios de Abogacía (antes había hecho un paso fugaz por Ingeniería), tras el ejemplo de otro de sus hermanos mayores, el Dr. Julio Pueyrredón, que contaba con un estudio jurídico en la calle Florida. Luego de egresar con Diploma de Honor, su doctorado en Derecho tuvo como tesis “Observaciones al Proyecto de Código de Procedimientos Civiles presentado al H. Congreso Nacional”. Entre sus compañeros se encontraban Amancio L. Alcorta, Rómulo S. Naón, Eduardo U. Zimmermann, Juan M. de la Serna, Francisco I. Oribe y Alfredo Gaviña.“Ya a comienzos del nuevo siglo su personalidad jurídica era respetada” a raíz de ello, el Instituto Nacional de Escribanos lo designó Catedrático de Derecho Civil. Con semejante aval, el joven Dr. Honorio Pueyrredón quiso alcanzar el profesorado universitario, que por ese entonces era un coto cerrado al cual muy pocos podían acceder. Consciente de esas dificultades, presentó una nota a las autoridades universitarias y solicitó que las cátedras fuesen provistas por concurso de idoneidad. El joven profesional tuvo inesperado éxito en su solicitud y al producirse la vacante de Profesor Suplente de Procedimientos Judiciales de la Cátedra del Dr. Francisco Canale, tuvo el honor de ser el Primer Profesor por Concurso al ser nombrado el 11 de septiembre de 1903 en competencia con hombres de la talla de Máximo Castro, Ramón S. Castillo, Enrique Estrada Zelis y Joaquín Peña, y por un tribunal presidido por el Decano de la Facultad Dr. Juan José Montes de Oca. A sólo tres años de su debut como docente, gracias al aprecio de sus discípulos y su innovador método de enseñanza, fue designado Profesor Titular de Derecho Forense y Procedimientos Judiciales en 1906.Ello no le impidió sin embargo continuar con su actividad cívica. Si bien no participó del movimiento revolucionario radical del 4 de febrero de 1905, adhirió a la reorganizada Unión Cívica dirigida por el Dr. Guillermo Udaondo. De tal modo su nombre figuró entre los candidatos a Diputados Nacionales en las elecciones de 1910, sin lograr el triunfo, junto a otras figuras conocidas como los Dres. Luis María Drago, Santiago O’Farrell y Carlos F. Melo.El voto secreto y obligatorio - Ese mismo año del Centenario fue designado Delegado a la Conferencia de Venecia sobre Derecho Marítimo, y con igual cargo a la Exposición Internacional de Turín. A su vez, publicó una serie de notas en La Nación proponiendo el voto secreto y obligatorio. A comienzos de 1910, Pueyrredón resultó elegido Consejero de la Facultad por unanimidad de votos y de esa forma comenzó a integrar el Consejo Directivo. "Desde allí adoptó una posición progresista", y entre otras cosas incentivó la entrada del futuro célebre socialista Alfredo Palacios como profesor.Para los comicios de 1912, la Unión Cívica lo proclamó nuevamente candidato a Diputado Nacional, en una lista que integraban también José Luis Muratore, Luis María Drago y Antonio F. Piñeiro. El nombre de Pueyrredón obtuvo 13.208 votos, aunque sin alcanzar a consagrarse ante el triunfo radical contundente. "Con su muerte el 23 de septiembre de 1945, el país perdió un demócrata templado en la adversidad (...) que mucho podía darle a la patria en horas de turbulencias críticas".