Educación secundaria Instituto Oncológico Papa Francisco triple crimen
Mercedes

Secuestraron en Corrientes una moto que fue robada en Buenos Aires: hay un detenido

El conductor quedó demorado y el rodado fue puesto a disposición de la Justicia.

Por El Litoral

Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 11:07

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a una persona y secuestraron una moto que fue robada en Buenos Aires. 

Efectivos policiales, realizaban operativos de control en el casco céntrico de la localidad de Mercedes, cuando identificaron a un hombre mayor de edad que se desplazaba en una motocicleta Honda XR 250cc sin chapa patente.

Al solicitar la documentación correspondiente y realizar las averiguaciones pertinentes, se constató que el rodado había sido denunciado como robado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y tenía pedido de secuestro vigente.

Ante la situación, la motocicleta fue secuestrada y el conductor quedó demorado, siendo ambos puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes. Posteriormente fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con los trámites de rigor.

