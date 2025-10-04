Secuestraron en Corrientes una moto que fue robada en Buenos Aires: hay un detenido

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a una persona y secuestraron una moto que fue robada en Buenos Aires.

Efectivos policiales, realizaban operativos de control en el casco céntrico de la localidad de Mercedes, cuando identificaron a un hombre mayor de edad que se desplazaba en una motocicleta Honda XR 250cc sin chapa patente.

Al solicitar la documentación correspondiente y realizar las averiguaciones pertinentes, se constató que el rodado había sido denunciado como robado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y tenía pedido de secuestro vigente.

Ante la situación, la motocicleta fue secuestrada y el conductor quedó demorado, siendo ambos puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes. Posteriormente fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con los trámites de rigor.