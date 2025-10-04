Valdés inauguró la iluminación de la cancha del Club Sportiva en Esquina

En una nueva visita a Esquina, el gobernador Gustavo Valdés, acompañado por el gobernador electo e intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, inauguró la iluminación de la cancha del Club Sportiva, destacando la importancia de invertir en infraestructura deportiva para las instituciones de la provincia.

“Muchas veces no nos ponemos a pensar la función social que cumple nuestra Lotería Correntina, una institución que dejó mucho a lo largo del tiempo en Corrientes”, señaló el mandatario provincial. Explicó que los fondos se destinan a fortalecer el deporte en todas sus categorías, desde el fútbol infantil hasta el de veteranos, así como a la compra de camisetas, pelotas y viajes.

Las luces LED de última generación, con un valor aproximado de 85 millones de pesos, forman parte de un plan que ya se concretó en 20 canchas de la provincia, con una inversión total cercana a los 1600 millones de pesos.

Valdés recordó que la obra era un anhelo de larga data: “Se demoró porque el club tenía que regularizar su Personería Jurídica. Para nosotros es fundamental que las instituciones estén al día con la ley para poder invertir”, explicó.

En la misma línea, valoró que el Gobierno provincial está solventando la participación de 350 jóvenes correntinos en los Juegos Evita en Mar del Plata, resaltando que muchos de ellos “tienen grandes chances de dejar en alto a Corrientes”.

Al encender la nueva iluminación, el presidente del club, Miguel Ignacio Esquenon, expresó su satisfacción: “Después de mucho insistir, logramos la tan anhelada luz. Esto refleja el compromiso de los clubes con la sociedad y la voluntad del Gobernador de apostar al deporte”.

Entrega de bienes a emprendedores

Durante la jornada, el mandatario también encabezó la entrega de bienes de capital del programa “Emprendedores Somos Todos”, beneficiando a más de una decena de vecinos de la localidad, entre ellos Rocío Leguizamon, Yohana Monzón, Mariana Blanco, Gastón Ramírez, Miguel Rodríguez, Luis Alberto Acosta, Antonella Moreyra, Ramón Fabio, Joaquín Ortiz, Débora Castillo, la Comisión Capilla Santa Catalina, Ángela Benítez y Natalia Carruega.

De esta manera, el Gobierno provincial busca impulsar el desarrollo productivo y fortalecer la economía local, al tiempo que continúa mejorando la infraestructura deportiva en todo el territorio correntino.