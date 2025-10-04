Desbarataron un kiosco de narcomenudeo y secuestraron cocaína en un allanamiento

La Policía de Corrientes llevó a cabo un procedimiento en el barrio Costa del Paraná de Bella Vista, donde hallaron treinta envoltorios de cocaína en el marco de una causa por lesiones con arma de fuego.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda del asentamiento Costa del Paraná, donde si bien no se encontraron elementos vinculados directamente a la causa investigada, los policías hallaron 30 envoltorios de cocaína, lo que permitió desbaratar un kiosco de narcomenudeo.

En el lugar intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, cuyos agentes realizaron el test orientativo, que arrojó resultado positivo para cocaína. De inmediato se procedió al secuestro de la sustancia bajo las formalidades legales correspondientes.

Cabe destacar que el jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, estuvo presente durante el operativo, supervisando el accionar de los efectivos.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia correspondiente, donde se continúan con los trámites de rigor.