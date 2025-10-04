Murió una joven y un hombre está grave tras ser embestidos por un auto que huyó del lugar

Un trágico siniestro vial ocurrió en la noche del viernes en el kilómetro 1052 de la Ruta Nacional N°12, a la altura de San Cosme cuando una motocicleta en la que viajaban dos personas colisionó con otro vehículo que se dio a la fuga.

De acuerdo a los primeros datos, por causas que aún se investigan, una motocicleta Yamaha SZ 160cc, conducida por un hombre de 30 años e integrada por una acompañante de apellido Falcón (28 años), colisionaron con otro vehículo que posteriormente se dio a la fuga.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del rodado menor fueron auxiliados y trasladados de urgencia al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes.

Lamentablemente, la joven mujer ingresó al centro de salud sin vida, mientras que el conductor sufrió lesiones de consideración.

En el lugar del hecho trabajaron las autoridades policiales, quienes realizaron las diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal en turno.

Por el momento, se desconoce la identidad del segundo vehículo involucrado y continúan las investigaciones para esclarecer el caso.