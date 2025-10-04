Encuentro de Música en Corrientes reunió a orquestas y coros escolares

El Ministerio de Educación de Corrientes, a través de la Dirección de Políticas Socioeducativas, llevó adelante días atrás el 1° Encuentro de Música Infancias y Juventudes, una propuesta enmarcada dentro del programa “Arte en la Escuela: Orquestas, Coros y Ensambles”.

La actividad se realizó en conmemoración del Día Internacional de la Música y reunió a coros, orquestas, bandas y ensambles escolares, que compartieron un espacio de aprendizaje e intercambio artístico.

Talleres, concierto didáctico e intercambio cultural

Durante la jornada, los estudiantes participaron de instancias pedagógicas en formato taller, en las que pudieron experimentar la música a través del canto, la danza y el juego, interactuando con los elementos básicos: ritmo, melodía y armonía.

El encuentro incluyó además un Concierto Didáctico, donde se presentó un variado repertorio de obras de distintos géneros musicales, permitiendo al público disfrutar de un espectáculo educativo y cultural. Cada participante tuvo la oportunidad de mostrar sus destrezas, compartir aprendizajes y adquirir nuevas técnicas que fortalecen su formación.

El evento se vivió como una jornada de disfrute y crecimiento colectivo, reafirmando la importancia de la música como herramienta de inclusión, encuentro y creatividad.

Una de las grandes protagonistas del evento fue la Orquesta Infantil y Juvenil de Aluminé (Neuquén), creada en agosto de 2014 y reconocida por su labor educativa, cultural y de inclusión social.

La agrupación forma parte del programa “Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles”, enmarcado en la Orquesta Sinfónica Celia Torrá dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, y también integra el programa provincial de Orquestas de Neuquén.

Además, representa a la Argentina en la Red de Orquestas Latinoamericanas por la Patria Grande, junto a países como Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Desde 2015, la orquesta ha recorrido distintos escenarios del país, participando en conciertos en Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Misiones, Corrientes y Ushuaia, además de presentarse en el exterior en Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador.

Con su carácter de orquesta sinfónica latinoamericana, tanto en repertorio como en su integración instrumental, la agrupación se consolida como un proyecto artístico y social que apuesta al desarrollo cultural de las infancias y juventudes.