Educación secundaria Instituto Oncológico Papa Francisco triple crimen
Corrientes

Las noticias más importantes del 4 de octubre

Por El Litoral

Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 07:02

Caso Loan: recurren a Casación para estirar la investigación

Por la inflación, la Coparticipación cayó un 11,2%

Demoraron a un joven armado que trató de evadir a la Policía

Apresaron a dos misioneros por el robo de una moto en Ituzaingó

Corrientes: aumentó un 12% la cantidad de estudiantes que terminan a tiempo la secundaria

Abuso sexual en Corrientes: condenan a un hombre por ataque a una mujer sordomuda

Pequeño J se negó a una extradición voluntaria

Volvió la calma a Esquina: la Provincia aportará fondos para garantizar la elección

Reductores de velocidad en 17 barrios de Corrientes: la Municipalidad refuerza la seguridad vial








 

