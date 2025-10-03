Un turno médico destapó el caso de trata de la correntina que fue rescatada en Rosario

Una mujer correntina se presentó en un hospital público de Rosario para solicitar un turno médico. Tras ser derivada al área de salud mental, reveló haber vivido durante más de 20 años explotación laboral dentro de una vivienda del barrio Martín de dicha provincia.

El caso se activó a partir de la consulta médica cuando reveló condiciones de explotación desde que tenía 14 años. Ante estos indicios, el personal médico dio aviso a la Fiscalía Federal que coordinó una mesa interinstitucional junto a organismos de asistencia a víctimas y fuerzas de seguridad.

La División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina procedió a realizar dos allanamientos. El primero de ellos, lo realizó en una vivienda de calle Montevideo al 100 de Rosario, donde fue hallada la mujer. El segundo, en la localidad de Pueblo Esther de la ciudad rosarina, donde se detuvo a un hombre de 66 años, investigado por su presunta participación en el hecho.

Según la información del caso, la víctima desde la adolescencia estuvo sometida a tareas domésticas sin recibir remuneración, con restricciones severas de movilidad y contacto con el exterior. La mujer no sabe leer ni escribir y desconoce sus derechos, lo que refuerza el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba.

La investigación está a cargo del fiscal federal interviniente y se encuentra en etapa de recolección de pruebas y testimonios. Por el momento no se difundieron imágenes del operativo con el objetivo de preservar la identidad de la víctima y de las personas involucradas.

Desde la Fiscalía señalaron que no se descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance la causa.