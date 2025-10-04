Vamos Corrientes lanzó su campaña en Esquina rumbo al 26 de octubre

Con un predio colmado de militancia, la alianza Vamos Corrientes realizó este viernes en la ciudad de Esquina la presentación oficial de sus candidatos a intendente, concejales y diputados nacionales. El evento contó con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, el gobernador electo Juan Pablo Valdés, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y postulantes de la lista oficialista, en una demostración de fuerza política rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

En el acto, se oficializó la candidatura de Arnoldo Rohner como intendente y Walter Vallone como viceintendente, acompañados por los postulantes a diputados nacionales Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández.

Al abrir su discurso, Gustavo Valdés subrayó que Esquina será la única ciudad correntina que renovará autoridades municipales junto con los comicios nacionales. “Necesitamos trabajar codo a codo por los esquinenses, con un proyecto político claro”, afirmó, instando a respaldar a la fórmula Rohner-Vallone.

El mandatario provincial también destacó las inversiones realizadas en cultura, recordando la inauguración del Teatro de Esquina, y pidió apoyo a la lista oficialista: “Tenemos que votar a estos candidatos: a intendente y a concejales, para que trabajen juntos”.

Identidad correntina y reclamo al centralismo

En un pasaje cargado de emotividad, Valdés remarcó: “No debemos tener vergüenza de ser correntinos, de tener el acento, de comernos las eses, de bailar chamamé o carnaval. Así somos: heroicos y constructores de esta Nación”.

Además, cuestionó el centralismo porteño al señalar la desigualdad en infraestructura: “Mientras en Buenos Aires construyen autovías, túneles y subterráneos, en el interior seguimos esperando rutas, puentes y puertos”.

Proyecto productivo y federalismo

El gobernador sostuvo que la alianza oficialista tiene un fuerte proyecto de industrialización para Corrientes, con la meta de generar empleo y desarrollo en parques industriales. También llamó a trabajar en conjunto en salud, educación y turismo, resaltando que Esquina debe crecer como “gran polo pesquero de Sudamérica”.

Finalmente, Valdés pidió avanzar hacia “una patria distinta, sin garrotazos sino con abrazos entre provincias”, recordando la solidaridad de otras jurisdicciones durante los incendios forestales: “Cuando Buenos Aires nos dejó solos, Córdoba, Santa Fe y Chaco estuvieron presentes. Así tenemos que construir la Argentina”.