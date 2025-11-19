Fueron detenidos por causar disturbios en estado de ebriedad en una avenida de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este miércoles detuvo a dos personas en la ciudad Capital, quienes causaban disturbios en la vía pública en estado de ebriedad.

El operativo ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando efectivos del destacamento San Marcos que realizaban tareas de prevención de delitos fueron alertados por el sistema 911.

El llamado notificaba sobre la presencia de dos hombres en aparente estado de ebriedad y causaban disturbios y molestias en la vía pública.

Por tal motivo, los efectivos se movilizaron hasta inmediaciones de avenida Maipú y calle Fragata, donde divisaron a dos sujetos que coincidían con la denuncia.

Al ser abordados por los agentes, los sujetos se mostraron hostiles ante el pedido de identificación. Resulta que estaban fuera de su domicilio promoviendo el desorden, golpeando la puerta de otro domicilio, exigiendo dinero.

Es así que se identificó y demoró a dos hombres de 48 y 51 años, quienes fueron trasladados a la mencionada dependencia, donde se continúan con las diligencias del caso.