Encuentro Plurinacional de Mujeres en Corrientes: confirman las 79 escuelas para talleres y alojamiento

La organización del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Corrientes recibió la confirmación oficial sobre la disponibilidad de los edificios escolares. Serán 79 escuelas las que funcionarán como sedes para los talleres y espacios de alojamiento. La habilitación de los establecimientos públicos asegura la logística para el evento que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de noviembre en la capital correntina.

Si bien la confirmación trajo tranquilidad, la organización experimentó demoras y cambios en la distribución inicial. A raíz de estas modificaciones, las participantes se habían movilizado este martes hasta la Casa de Gobierno de Corrientes para exigir respuestas y aclarar la situación. Según pudo saber El Litoral, las definiciones que habían sido modificadas ya fueron aclaradas.

Confirmación oficial tras gestiones

Una integrante de la comisión organizadora del Encuentro Plurinacional confirmó la novedad a El Litoral: “Hoy al mediodía nos avisaron que se habilitan las escuelas, pero estaban esperando la resolución y demás que sea oficial. Ahora ya se confirmó que tenemos aseguradas las escuelas”.

En total son 79 establecimientos, 16 ubicadas en el centro de la ciudad en las que se desarrollarán los talleres. En respuesta a la alta demanda de alojamientos en Corrientes entre el 22 y 24 de noviembre se destinaron 61 escuelas ubicadas en los barrios capitalinos funcionarán como alojamientos y otros dos centros para uso logístico.

Esta cantidad de espacios fueron otorgados luego de que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró de interés provincial al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, mediante el decreto N° 1970/2025.

Expectativa de asistencia

La comisión organizadora estima una concurrencia masiva para esta edición. Se espera la llegada de entre 50.000 y 70.000 participantes de distintas partes del país.

Esta afluencia implica un importante operativo de logística y coordinación. Los espacios deben garantizar alojamiento, seguridad, movilidad y el desarrollo de las actividades programadas en toda la ciudad de Corrientes. Se estima que solo para alojamiento en las escuelas se recibirán a unas 20.000 personas.