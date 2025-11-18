Corrientes: hallaron sin vida al menor de 15 años desaparecido en el río Paraná

La Policía de Corrientes informó este martes que hallaron sin vida al joven de 15 años que era intensamente buscado desde la tarde del lunes, luego de desaparecer en las aguas del río Paraná.

El operativo de búsqueda comenzó tras una denuncia que alertó sobre la desaparición del adolescente, quien se encontraba en la costa junto a otros dos menores.

Según los primeros testimonios, cerca de las 16:30 el joven ingresó al agua con intenciones de refrescarse, momento en el que un pescador del lugar advirtió la situación y pidió ayuda.

Desde entonces, trabajaron embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Corrientes y malloneros que se sumaron a la búsqueda.

Finalmente, alrededor de las 12:30 de este martes, personal de Buzos de Prefectura encontró el cuerpo sin vida del menor a la altura del kilómetro 1090 del río Paraná, margen izquierdo.

Tras el examen médico correspondiente, se confirmó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para los trámites de rigor y posteriormente será entregado a sus padres.