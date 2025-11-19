San Martín venció a Instituto en Corrientes y reafirmó su poderío en el Fortín

San Martín de Corrientes logró una nueva victoria como local en la Liga Nacional al derrotar 75-63 a Instituto de Córdoba en el Fortín Rojinegro.

El inicio fue parejo, con un primer cuarto que terminó 20-16 a favor de la visita. Instituto mantuvo esa ventaja en el segundo parcial y llegó a sacar diez puntos de diferencia, aprovechando las pérdidas y la baja efectividad del local.

El conjunto correntino reaccionó tras el descanso. Con buenos pasajes de Lucas Gargallo, Leonel Schattmann y Federico Aguerre, San Martín pasó al frente 44-43 y cerró el tercer período 54-51.

El último tramo fue cerrado y con imprecisiones de ambos equipos. A tres minutos del final, Instituto volvió a liderar por 63-62, pero un triple de Schattmann inclinó el partido para el local. En los segundos finales, el Santo estiró la ventaja con aportes de Gastón García y otro triple del escolta.

Con este triunfo, San Martín ratificó su firmeza en el Fortín correntino. Schattmann fue el goleador con 17 puntos, seguido por Franco Méndez (13) y Gargallo (12). En Instituto se destacaron Gastón Whelan con 15 y Nicolás Copello con 14.