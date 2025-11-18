¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes: así funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer cómo funcionarán los servicios durante el viernes 21 y lunes 24 de noviembre. 

Por El Litoral

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 17:02

La Municipalidad de Corrientes informó este martes cómo funcionarán los servicios esenciales durante el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, fechas correspondientes al día no laborable con fines turísticos y al feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

En este marco detalló que  la recolección de residuos funcionará con normalidad ambos días, incluyendo el servicio de recolección diferenciada y el retiro de materiales de los Puntos Verdes.

También se comunicó que el Tribunal de Faltas trabajará con una guardia especial, de 8 a 16, desde el 21 hasta el 24 de noviembre para trámites abreviados de secuestros comunes. A su vez, el Juzgado de Faltas N° 2 atenderá trámites urgentes el 22 y el 24 de noviembre, de 9 a 15.

La Dirección de Defunciones contará con una guardia activa en el Palacio Municipal, de 7 a 19, para trámites de inhumaciones, traslados e introducción de cenizas. Los cementerios San Juan Bautista, Virgen de los Dolores y San Isidro Labrador permanecerán abiertos de 7 a 17 para visitas e inhumaciones.

Las Ferias de la Ciudad también trabajarán normalmente. El viernes 21 los feriantes se ubicarán frente al Colegio Illia (Laguna Seca), en la plaza República del Perú (Mil Viviendas) y en la plazoleta Los Inmigrantes, frente al Club Huracán Corrientes. Los Mercados de Abasto y de Productos Frescos abrirán el viernes de 7 a 13; el sábado en sus horarios habituales; y el domingo y lunes de 7 a 13.

Por su parte, los Paseos de Compras de El Piso, el Puerto, Ex Vía y San Gerónimo abrirán de 8 a 21.

Desde la Subsecretaría de Transporte se confirmó que no habrá Estacionamiento Medido el viernes ni el lunes, y que los Puntos SUBE no estarán operativos. A su vez, los Centros de Información Turística atenderán con horarios especiales: Paseo del Puerto de 7 a 15; Plaza Cabral de 9 a 13 y de 14 a 20; Terminal de 7 a 15; y Ex Vía de 16 a 20.

Como es habitual, áreas esenciales como Tránsito, Transporte, Barrido, Guardia Urbana y el Servicio de Emergencia Municipal (SAMUN) mantendrán guardias activas durante todo el fin de semana largo.

Finalmente, ACOR, la Caja Municipal de Préstamos, el Centro Emisor de Licencias, las SAPS y el resto de las áreas administrativas no atenderán al público el viernes ni el lunes, retomando sus actividades el martes 25 de noviembre.

