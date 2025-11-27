El padre de Alfredo Molina habló tras una nueva audiencia: "Los elementos están sobrados"

Durante el juicio contra Osvaldo David Medina, el padre de Alfredo Molina y ex jefe de la Policía provincial, Dr. Arnaldo Molina, presenció las declaraciones del miércoles y habló con la prensa al respecto.

Frente a los medios presentes, Molina dijo que “confío plenamente en la Justicia, que son los únicos instrumentos legales que tenemos para poder llegar a poner paz, tranquilidad en una sociedad tan convulsionada”.

Es de público conocimiento que la defensa de Medina intenta usar la estrategia de “emoción violenta” para generar una atenuante en la condena. Molina dijo al respecto que “como abogado que soy entiendo que los elementos están sobrados y por eso digo, esperemos que el tribunal así también lo interprete”, ya que las declaraciones y pruebas evidencian premeditación por parte del acusado.

Pero incluso se mostró cauto y dijo “seamos prudentes y tengamos paciencia que una vez que termine el proceso sabremos el veredicto final de la sentencia”.

Sobre su vínculo con la pareja de su hijo, Bárbara Romero, el Dr. Molina comentó que si bien no tuvo contacto con ella “con los familiares, precisamente con la madre sí hemos dialogado, hemos charlado por cuestiones de cercanía” y que además le dio ánimos para continuar con el proceso judicial.

Al final la prensa retomó la estrategia de la emoción violenta, a lo que Molina sentenció que “no puedo decir si tiene o no razón, pero cada uno hace una teoría del caso seguramente distinta”, y finalizó diciendo que “espero solamente que se dicte una sentencia y que sea ajustada totalmente a derecho”.

