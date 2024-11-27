¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Las noticias más importantes del 27 de noviembre

Por El Litoral

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 07:04

Arsénico en el agua: qué dicen los especialistas y cuál es la situación en Corrientes

Más de 700 testigos y una fecha clave para el inicio del juicio por Loan

Corrientes abre mercado en India: qué dejó la misión comercial de Valdés

Crisis maderera en Corrientes: aserraderos de Santa Rosa redujeron horas y personal

Corrientes: una joven dio a luz en la calle y una vecina la asistió en el parto

Ante las altas temperaturas, cuándo llegará el alivio a Corrientes

Incautaron neumáticos de contrabando valuados en más de $27 millones en Corrientes

Corrientes: una familia sufrió un violento robo en su casa

Diputados aprobó la Ley de Justicia Juvenil en Corrientes: cómo se aplicará y qué oficinas se crearán

Secuestraron armas, carne e identificaron a cuatreros en Corrientes

