Festival del Yaguareté Correntino: San Miguel será sede de la primera edición

Se realizará el 1° Festival del Yaguareté Correntino en San Miguel. El evento busca celebrar el regreso del yaguareté al Iberá tras más de siete décadas de ausencia. La actividad se realizará el domingo 30 de noviembre, a partir de las 18, y convocará a vecinos, emprendedores y visitantes.

El yaguareté volvió a ocupar su lugar en el ecosistema correntino luego de un proceso de reintroducción que ya permitió establecer más de 40 ejemplares en libertad. El trabajo fue impulsado por la Fundación Rewilding Argentina, el Gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales y distintos municipios de la región.

San Miguel fue elegida como sede del festival por su papel central en ese proceso. A pocos kilómetros del pueblo funciona el Centro de Reintroducción del Yaguareté, donde se criaron y liberaron los primeros animales que hoy se reproducen de manera natural en el Iberá. Además, la localidad es puerta de acceso al Portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá, una de las áreas de mayor desarrollo para el turismo de naturaleza.

Actividades del festival

Durante la jornada se realizará una Feria de Emprendedores, en la que guías, artesanos, cocineros y familias vinculadas al turismo local exhibirán productos y propuestas que surgieron al calor del crecimiento del Iberá como destino.

El festival tendrá como punto de partida la inauguración de un mural dedicado al yaguareté, realizado por el colectivo de artistas correntinos Ñande Arte. La obra busca homenajear el retorno de la especie y reforzar la identidad cultural ligada a los esteros.

La programación incluirá además actividades artísticas y musicales con eje en el folclore y la vida comunitaria.