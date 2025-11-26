Nuevo tramo del juicio por el homicidio del hijo del ex jefe de la Policía de Corrientes

Este miércoles continuó en Corrientes el juicio contra Osvaldo David Medina, el hombre acusado de matar a disparos a Alfredo Molina -hijo del ex Jefe de Policía provincial- y de herir gravemente a su ex pareja, Bárbara Romero.
Con la declaración de dos testigos y la víctima, el debate entra en una etapa clave.
Declaraciones e intervención del tribunal
La audiencia comenzó a las 10:30 en el Tribunal Oral Penal N.° 2 de Corrientes.
El Tribunal resolvió permitir que la prensa tome imágenes durante las declaraciones de testigos, aunque quedó prohibido filmar a la víctima, por su estado de salud y su condición de persona vulnerable.
Los cargos contra el acusado
Medina sigue detenido preventivamente. La acusación es severa: homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra Molina, y homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y violencia de género contra su ex pareja.
La fiscalía respondió de forma contundente a la estrategia de la defensa, que intentará invocar el atenuante de “emoción violenta”. En cambio, la acusación sostiene que existió una “intención clara y planificada”: el vínculo con las víctimas era conocido, por lo que no se trataría de un hecho sorpresivo sino de una acción deliberada.
Etapas que siguen
El tribunal prevé escuchar más testimonios en los próximos días. Luego de completar las declaraciones de testigos, se prevén los alegatos finales y la sentencia.
Por ahora, la acusación permanece firme y busca condena con el agravante del uso de arma de fuego y el vínculo.