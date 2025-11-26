¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes Gobierno Nacional Corrientes
Judiciales

Nuevo tramo del juicio por el homicidio del hijo del ex jefe de la Policía de Corrientes

Con la declaración de dos testigos y la víctima, el tribunal avanza en el juicio. La fiscalía apunta a demostrar intensión deliberada.

Por El Litoral

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 12:38
Fotografía: Cacho Monzón

Este miércoles continuó en Corrientes el juicio contra Osvaldo David Medina, el hombre acusado de matar a disparos a Alfredo Molina -hijo del ex Jefe de Policía provincial- y de herir gravemente a su ex pareja, Bárbara Romero.

Con la declaración de dos testigos y la víctima, el debate entra en una etapa clave

Declaraciones e intervención del tribunal

Fotografía: Cacho Monzón

La audiencia comenzó a las 10:30 en el Tribunal Oral Penal N.° 2 de Corrientes.

El Tribunal resolvió permitir que la prensa tome imágenes durante las declaraciones de testigos, aunque quedó prohibido filmar a la víctima, por su estado de salud y su condición de persona vulnerable.

Los cargos contra el acusado

Fotografía: Cacho Monzón

Medina sigue detenido preventivamente. La acusación es severa: homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra Molina, y homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y violencia de género contra su ex pareja

La fiscalía respondió de forma contundente a la estrategia de la defensa, que intentará invocar el atenuante de “emoción violenta”. En cambio, la acusación sostiene que existió una “intención clara y planificada”: el vínculo con las víctimas era conocido, por lo que no se trataría de un hecho sorpresivo sino de una acción deliberada

Fotografía: Cacho Monzón

Etapas que siguen

El tribunal prevé escuchar más testimonios en los próximos días. Luego de completar las declaraciones de testigos, se prevén los alegatos finales y la sentencia.

Por ahora, la acusación permanece firme y busca condena con el agravante del uso de arma de fuego y el vínculo.

Fotografía: Cacho Monzón

