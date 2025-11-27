Corrientes: dos pescadores fueron atropellados en el puente del río Miriñay

Dos personas fueron atropelladas en la noche del miércoles mientras se encontraban pescando en el puente sobre el río Miriñay, a pocos kilómetros de Paso de los Libres. El hecho ocurrió cuando un Fiat Cronos perdió el control y embistió a los hombres.

Por el impacto, ambos cayeron al agua y se dio aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios libreños. Desde el cuartel se despachó la Unidad de Rescate ALPHA 21, que trabajó en el lugar para ubicar y asistir a las víctimas.

Tras el rescate, los pescadores fueron trasladados por una ambulancia del hospital San José, donde recibieron atención médica. Si bien presentan heridas, evolucionaron de manera favorable y están fuera de peligro.

Con información de CdN Corrientes.