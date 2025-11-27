Torneo Clausura: los cruces de cuartos de final ya están definidos

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 quedaron definidos y ya tienen fechas y horarios confirmados. La instancia se disputará en los estadios de los equipos mejor ubicados en la tabla general y otorgará los cuatro lugares rumbo a la final prevista para el 13 de diciembre en Santiago del Estero.

Cruces definidos

El primer cruce se jugará el sábado 29 de noviembre, cuando Central Córdoba reciba a Estudiantes desde las 21.30 en el estadio Madre de Ciudades. Un día después, el domingo 30, Boca será local ante Argentinos Juniors a las 18.30 en La Bombonera.

La serie continuará el lunes 1 de diciembre con dos partidos. Barracas Central enfrentará a Gimnasia a las 17 en el estadio Claudio Tapia, mientras que Racing recibirá a Tigre a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. El equipo de Avellaneda viene de eliminar a River, y Tigre logró meterse en la fase final tras superar a Lanús.

A diferencia del Apertura, donde Platense se consagró campeón, esta vez en caso de empate en los 90 minutos habrá tiempo extra. Si la igualdad persiste, la definición llegará mediante tiros desde el punto del penal.

Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales en busca de un lugar para disputar el partido único en Santiago del Estero.