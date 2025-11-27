Puente Chaco-Corrientes: secuestran un camión con una carga de surubí, dorado y bagres

La Policía Caminera de Corrientes secuestró un camión que trasladaba pescado sin autorización. La detención se produjo este miércoles en un control vehicular de rutina en el acceso al puente General Belgrano, sobre la Ruta 16.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo —un Scania T113 con semirremolque— fue detenido para una verificación preventiva. Al inspeccionarlo, se observaron varias bolsas en la parte trasera y solicitaron al conductor que exhibiera la carga.

Dentro de los bultos se encontraron distintas especies de pescado, entre ellas surubí, dorado y bagre, sin la documentación necesaria para su transporte. Ante esta situación, se convocó al personal de la Dirección de Fauna y Flora de la provincia.

Los policías también secuestraron la mercadería, que quedó a disposición de la Justicia.