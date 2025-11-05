¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Karina Milei operativo policial TENENCIA
Karina Milei operativo policial TENENCIA
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PESCA ILEGAL

Corrientes: la policía incautó 300 kilos de surubí sin documentación

El operativo detuvo a un hombre que trasladaba los peces en una camioneta sin precintos ni papeles legales. Intervino la Fiscalía de turno y Recursos Naturales.

Por El Litoral

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 10:00

La Policía Rural de Corrientes interceptó el martes una Toyota Hilux que trasladaba 300 kilos de surubí fresco, sin las condiciones sanitarias ni la documentación exigida por ley.

El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N.º 46, y el conductor de la camioneta fue identificado como Mario Vallejos.

Sin documentación ni cadena de frío

Al inspeccionar la carga, la Policía detectó un cargamento que consistía en 13 ejemplares de surubí de gran tamaño, 

Por orden de la Fiscalía de turno, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales, que labró las actas correspondientes y dispuso el secuestro de la carga.

Al conductor se le levantó una causa por infracción al artículo 206 del Código Penal, que establece leyes de sanitaria animal.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD