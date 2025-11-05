Corrientes: la policía incautó 300 kilos de surubí sin documentación

La Policía Rural de Corrientes interceptó el martes una Toyota Hilux que trasladaba 300 kilos de surubí fresco, sin las condiciones sanitarias ni la documentación exigida por ley.

El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N.º 46, y el conductor de la camioneta fue identificado como Mario Vallejos.

Sin documentación ni cadena de frío

Al inspeccionar la carga, la Policía detectó un cargamento que consistía en 13 ejemplares de surubí de gran tamaño,

Por orden de la Fiscalía de turno, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales, que labró las actas correspondientes y dispuso el secuestro de la carga.

Al conductor se le levantó una causa por infracción al artículo 206 del Código Penal, que establece leyes de sanitaria animal.