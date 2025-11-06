¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

abigeato cambio climático Operativo
abigeato cambio climático Operativo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
DESIDERIO SOSA

Corrientes: tres hombres fueron detenidos por ingresar ilegalmente a un campo

Los sospechosos llevaban armas blancas y elementos de caza.

 

Por El Litoral

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 13:00

La Policía Rural y Ecológica de Corrientes detuvo a tres hombres que habían ingresado sin autorización a un campo ubicado en Desiderio Sosa.

Los detenidos fueron identificados como Jonatan Sequeira (30), Juan Romero (43) y Miguel Romero (39), quienes afirmaron ser cazadores, pero no supieron dar más detalles sobre su actividad. Se les secuestró cuchillos, un machete, linternas y bolsas tipo arpillera.

Según fuentes policiales, en las últimas semanas, la zona registró diversas denuncias por faenamiento de ganado, lo que motivó un refuerzo de los controles rurales.

Es así que, por orden judicial, los tres sospechosos fueron demorados por ingreso ilegal y merodeo rural. Cumplirán cinco días de arresto y permanecen alojados en la Comisaría Segunda de Gobernador Virasoro.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD