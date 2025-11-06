Corrientes: tres hombres fueron detenidos por ingresar ilegalmente a un campo

La Policía Rural y Ecológica de Corrientes detuvo a tres hombres que habían ingresado sin autorización a un campo ubicado en Desiderio Sosa.

Los detenidos fueron identificados como Jonatan Sequeira (30), Juan Romero (43) y Miguel Romero (39), quienes afirmaron ser cazadores, pero no supieron dar más detalles sobre su actividad. Se les secuestró cuchillos, un machete, linternas y bolsas tipo arpillera.

Según fuentes policiales, en las últimas semanas, la zona registró diversas denuncias por faenamiento de ganado, lo que motivó un refuerzo de los controles rurales.

Es así que, por orden judicial, los tres sospechosos fueron demorados por ingreso ilegal y merodeo rural. Cumplirán cinco días de arresto y permanecen alojados en la Comisaría Segunda de Gobernador Virasoro.