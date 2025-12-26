San Martín consiguió una gran victoria en su visita a Formosa

Una enorme victoria logró San Martín en su visita a Formosa. Por la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol superó a La Unión 91 a 75 y le cortó una racha de seis triunfos consecutivos en el Polideportivo Cincuentenario.

La victoria del elenco correntino se sustentó en una producción que fue de menos a más, la buena defensa y puntos individuales destacados, como los casos de Franco Méndez (21 puntos), Víctor Fernández (13), Lucas Gargallo (12) y Leonel Schattmann (12).

San Martín quedó con un registro de 8 triunfos y 5 derrotas, mientras que La Unión, que marcha segundo y había ganado sus últimos seis partidos como local, mantiene las 11 victorias pero llegó a las 6 caídas.

San Martín sufrió en le arranque del partido por el ritmo y la efectividad que tuvo el rival. En los 5 minutos iniciales, La Unión pudo correr y con los tiros de tres puntos (4 de 6) se adelantó 19 a 12.

Al promediar la etapa inicial, el Rojinegro comenzó a mejorar su defensa y el ingreso de Méndez le dio una vía segura para anotar y quedar por 3 abajo (26 a 23).

La defensa correntina logró solidez en el comienzo del segundo capítulo, mientras que un triple de Fernández le permitió adelantarse en el marcador 28 a 26.

Méndez siguió amenazante con los tiros a distancia y Gargallo se hizo fuerte en el poste bajo para que el elenco correntino se mantenga al frente (llegó a tener 6 de ventaja).

El juego por momentos se hizo desordenado y el local recuperó gol con la vuelta de Alexis Elsener y un buen pasaje de Mariano Marina.

Con un triunfo parcial del Rojinegro de 48 a 45 se llegó al descanso largo y en el complemento llegó lo mejor de los conducidos por Gabriel Revidatti.

En el inicio del tercer cuarto San Martín se complicó con las faltas personales, mientras que Windi Graterol fue desequilibrante para que el local recupere el control del partido.

Sin embargo, el elenco correntino se acomodó en el juego. Construyó un bloque defensivo y en ataque lastimó por varias vías.

Los triples de Schattmann (2) y Aguerre (1) y las mandadas hacia el aro le dieron la primera diferencia importante: 11 puntos (68 a 57).

En los últimos diez minutos, mostró madurez como equipo para maniatar al rival, lograr su tercer triunfo consecutivo y llegar con optimismo al clásico del lunes frente a Regatas.