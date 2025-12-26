¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

TRAGEDIA

Murió el joven que cayó de una torre de 20 metros en Corrientes

Diego Leonel, vecino del barrio Concepción, falleció este viernes. Había permanecido 24 horas en estado crítico tras caer desde una altura de 20 metros el pasado miércoles. La investigación busca determinar los motivos detrás del fatal desenlace.

Por El Litoral

Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 17:01

Tras agonizar durante más de un día, este viernes se confirmó la muerte de Diego Leonel, el joven que el miércoles pasado protagonizó un impactante incidente en cercanías de la Terminal de Ómnibus.

La víctima, con domicilio en el barrio Concepción, había escalado una torre de alumbrado público de aproximadamente 20 metros de altura. Por causas que la justicia aún intenta establecer, el joven se arrojó al vacío, sufriendo heridas de extrema gravedad, principalmente en la zona de la mandíbula y fracturas múltiples en sus piernas.

El desenlace 

Inmediatamente después de la caída, Leonel fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Escuela. A pesar del esfuerzo de los profesionales médicos y de las intervenciones realizadas para estabilizar sus lesiones, el cuadro clínico se agravó en las últimas horas, confirmándose su deceso en la jornada de hoy.

Las autoridades policiales continúan con las pericias correspondientes. 

