Por el fuerte temporal, un municipio correntino declaró emergencia climática

Ante el intenso temporal que dejó altos acumulados en San Miguel, el Municipio declaró la emergencia climática en todo el ejido municipal como consecuencia de las intensas lluvias que afectan a la localidad. La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.º 130/2025 y comenzó a regir de este viernes.

Situación critica

La medida se adoptó ante la situación que atraviesan distintos barrios y zonas rurales, donde varias familias debieron ser evacuadas y asistidas por el Municipio a raíz del avance del agua en sus viviendas y la cercanía a zonas inundables.

La lluvia caída sobre el casco urbano superó los 100 milímetros, lo que provocó una importante acumulación de agua en calles y barrios, además de la crecida de lagunas y esteros, generando múltiples complicaciones para numerosos vecinos de la localidad.

Como consecuencia de esta situación, cuatro familias debieron ser evacuadas de manera preventiva y fueron alojadas en cabañas del Balneario Municipal, ubicadas en el barrio Cacique Irá, donde actualmente reciben contención y asistencia por parte del Municipio.

Desde el Ejecutivo municipal informaron que se mantiene un monitoreo permanente del estado climático y de las zonas más comprometidas, con trabajos coordinados entre las distintas áreas, destinando recursos para la asistencia y contención de las familias afectadas.

Trabajo en conjunto con otras áreas

En este contexto, y en el marco de las intensas lluvias que afectan a la región, Bomberos Voluntarios de San Miguel, bajo la coordinación del jefe del Cuerpo Activo, Héctor Tosolini, llevan adelante un importante operativo tanto en sectores del ejido urbano como rural.

Las tareas se concentran principalmente en la limpieza de zanjas, cunetas y sectores anegados, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua y evitar mayores complicaciones para los vecinos, los caminos y las zonas productivas.

La Emergencia Climática permanecerá vigente hasta que se normalice la situación climática, mientras continúan los trabajos preventivos y de asistencia ante eventuales nuevas precipitaciones.