Así avanza la nueva terminal de Goya sobre la Ruta 12

La infraestructura de la ciudad de la ciudad correntina de Goya atraviesa una transformación clave con la construcción de su nueva terminal de ómnibus. Según informaron desde el municipio, el proyecto presenta un avance del 60% en su primera etapa, centrando los trabajos actuales en el techado de la estructura central.

A pesar de las adversidades climáticas registradas durante las últimas semanas, la subsecretaria de Planeamiento, Luisina Leyes, confirmó que cuentan con todos los materiales necesarios en el predio para cumplir con los plazos previstos. "Esperamos finalizar esta primera etapa, que es la infraestructura, para febrero", detalló la funcionaria.

Inversión y ubicación estratégica

El proyecto se desarrolla en un terreno estratégico sobre la avenida Neustadt, a metros de la Ruta Nacional N° 12 y en cercanías del Parque Industrial. Esta ubicación permitirá descongestionar el casco urbano y agilizar el tránsito de larga distancia.

La obra demanda una inversión estimada de 500 millones de pesos, ejecutada íntegramente con recursos municipales, y se prevé un plazo de finalización total de entre cuatro y cinco meses. "La terminal no solo será un punto de conexión, sino un símbolo de eficiencia para nuestra ciudad", resaltó Leyes.

Urbanismo sustentable y recuperación de espacios

La construcción de la terminal se enmarca en un plan integral de Planeamiento Urbano que incluye la puesta en valor de la Costanera Norte, el canal de Chiappe y el acceso a Costa Surubí.

Desde la Subsecretaría destacaron que el objetivo es fomentar un urbanismo sustentable que integre la naturaleza del río Santa Lucía con los recorridos turísticos. Proyectos como el Parque Acuático y la organización del Parque Municipal buscan consolidar a Goya como un polo de atracción regional, respetuoso con el medio ambiente y planificado para las futuras generaciones.