Volcó una lancha con ocho personas en el río Paraná y buscan a dos desaparecidos

Prefectura Naval Argentina informó este domingo que iniciaron un operativo de búsqueda y rescate luego de que una lancha volcara en el río Paraná, a la altura del kilómetro 1198, en jurisdicción de la Prefectura Corrientes.

Según la información inicial, un lancha, identificada como “Fortuna”, navegaba con ocho personas a bordo cuando perdió estabilidad y se dio vuelta campana, provocando que todos sus ocupantes cayeran al agua.

Como consecuencia del hecho, seis personas lograron ser rescatadas con vida, mientras que dos permanecen desaparecidas.

Personas desaparecidas

Las personas que continúan siendo intensamente buscadas fueron identificadas como Sergio Estorti, de 43 años, y Melina, de 34 años, ambos de nacionalidad argentina.

El rescate

El alerta fue recibido a través de un llamado telefónico al número de emergencias 106, lo que permitió el inmediato despliegue de una embarcación oficial que se encontraba en las proximidades.

En el lugar, el conductor de la lancha, manifestó que los seis sobrevivientes fueron auxiliados y rescatados por una embarcación particular denominada “La Turca”, que los trasladó hasta una zona segura de la costa.

La embarcación fue retirada del agua con la colaboración de personas que se encontraban en la zona y quedó varada en la playa, a la espera de su posterior traslado a una guardería náutica.

En un primer momento intervino la Fiscalía Federal de Corrientes, que se declaró incompetente, quedando la causa a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 2, conducida por la doctora Andrea González, que dispuso iniciar las actuaciones de rigor.

En tanto, la Prefectura Naval Argentina continúa con el operativo de búsqueda para dar con el paradero de las dos personas desaparecidas.