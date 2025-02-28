¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Justicia de Corrientes Gustavo Valdés violencia de género
Corrientes

Demoraron a 71 personas durante la última noche de carnavales barriales

Estaban en estado de ebriedad y causado disturbios en la vía pública. Entre ellos,  se encontraban 25 menores.
 

Por El Litoral

Viernes, 28 de febrero de 2025 a las 11:16

La Policía de Corrientes, informó este viernes que detuvo ayer a 71 personas durante el cierre de los carnavales barriales. Se encontraban con ingesta de alcohol y causado disturbios en la vía pública. La aprehensión se produjo en la costanera sur.


En el marco del control que vienen realizando los agentes policiales, comunicaron que entre los demorados se encontraban 25 menores de edad.


El operativo se produjo a causa de la "Fiesta Momo" que se estaba desarrollando en distintos puntos de la ciudad.


Después de haberlos trasladados a la comisarias jurisdiccionales, recuperaron su libertad al no mediar orden detención.
 

