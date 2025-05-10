¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

AGUAS DEL RÍO CORRIENTE

Encontraron el cuerpo del pescador que desapareció en Esquina

El hombre se metió a destrabar su línea y fue arrastrado por la correntada
 

Por El Litoral

Domingo, 11 de mayo de 2025 a las 10:03

El cuerpo del pescador desaparecido en las aguas del río Corriente fue encontrado este domingo. El hombre, al parecer, intentó destrabar su línea atascada en las profundidades del lecho.

Fuentes oficiales confirmaron al portal Actualidad Esquina que el luctuoso episodio se registró en el kilómetro 39 del mencionado curso de agua.

Testigos indicaron que luego de meterse al río, se hundió y desapareció de la superficie tras ser arrastrado por la correntada sin que nadie pudiera intervenir a tiempo.

Las personas que estaban cerca llamaron a la Policía y a la Prefectura, en tanto que embarcaciones particulares salieron con rapidez para intentar rescatarlo, pero hasta el momento todo esfuerzo resultó estéril.

Fue identificado como Ramón Encina, oriundo de la ciudad de Esquina.

