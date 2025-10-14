Detuvieron a un joven por el robo en un local de ropa

La Policía de Corrientes informó este martes que lograron detener y recuperar varias prendas nuevas que habían sido sustraídas de un comercio en la capital correntina.

Efectivos policiales fueron alertados de sobre un robo en un local de ropa, ubicado en la intersección de calles Garay y Gaboto.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el comercio se encontraba violentado y con la faltante de mercadería, por lo que de inmediato iniciaron un operativo de búsqueda por la zona.

Durante el patrullaje, los policías observaron a un joven que trasladaba varios elementos, motivo por el cual procedieron a identificarlo y demorarlo.

El sospechoso, identificado como un hombre de 24 años, conocido con el alias “Chancho”, tenía en su poder un bolso y varias prendas de vestir nuevas, que serían las sustraídas recientemente del local.

El aprehendido y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados hasta la comisaría jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias correspondientes.