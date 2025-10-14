Incautaron cocaína fraccionada y numerosos objetos de procedencia dudosa

Este martes, la Policía efectuó tres allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Corrientes, donde demoró a ocho personas en el marco de una investigación por "supuesto robo" que concluyó con el secuestro de numerosos objetos de procedencia dudosa y de cocaína fraccionada.

Se trató de un trabajo concretado bajo directivas de la Fiscalía en turno.

En la primera casa allanada por calle Río de Janeiro y Renacimiento, secuestraron tres motocicletas marcas Honda Biz, Honda NF y Honda GLH 150cc; y 9 teléfonos celulares, donde demoraron a dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, para averiguación de sus antecedentes. Además, se dispuso verificar la legal procedencia de todo lo incautado.

El segundo operativo fue en Renacimiento y Palermo donde hallaron zapatillas, casco protector, tres motocicletas, moto partes, elementos de peluquería, como ser cortadora de cabellos, planchitas, secadora de cabellos, así también otros objetos, como ser inodoro, y bicicleta, cuyos moradores no pudieron acreditar. En el lugar demoraron a otras tres personas.

Además, ante el hallazgo de estupefacientes, intervino personal idóneo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado que realizó la prueba de narcotest que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 35,90 gramos y la suma de $68.000 en efectivo, además de una planta de cannabis sativa y varios gramos de marihuana.

Por el hecho se inició una causa conexa que se tramita ante el Juzgado Federal de Corrientes por infracción a la Ley 23.737. Un hombre quedó implicado.El tercero de los allanamientos fue en un domicilio ubicado en el barrio Loma Linda, logrando secuestrar un arma de fuego calibre 22 con dos cartuchos, un teléfono celular, una motocicleta 110cc. En tanto que también se encontraron con 35 gramos de cocaína. Demoraron ahí a dos personas mayores de edad.De los operativos participaron integrantes de la Policía de Corrientes, de la Comisaría Octavva Urbana y el apoyo logístico con las divisiones Policía de Alto Riesgo (PAR), Infantería y Unidad Especial Anti Arrebatos.