El furcio de Virginia Gallardo sobre la pobreza se volvió viral: la aclaración de la candidata

La candidata a diputada nacional por Corrientes, Virginia Gallardo, cometió un error al hablar de la pobreza en Argentina y su comentario se hizo viral en redes sociales. Sin embargo, la ex vedette aclaró en sus redes sociales lo que quiso explicar.

Durante una entrevista radial, la ex vedette, que integra la lista de La Libertad Avanza, intentó dimensionar la cantidad de personas en situación de pobreza en Argentina, pero incurrió en un error que rápidamente se viralizó.

“Hay 35 millones y antes había 56”, afirmó Gallardo, y agregó con énfasis: “Esa es la política que yo hago. No me vengan a correr con la geografía”.

El error de las cifras y la corrección del Censo 2022

Los dichos de Virginia Gallardo resultaron ser erróneos y desataron una ola de burlas en redes sociales. La cifra de 35 millones es frecuentemente asociada a los niveles de pobreza e indigencia combinados, sin embargo, el error más grave se dio al compararla con la población total.

Según los datos oficiales del Censo 2022, Argentina cuenta con 46.044.703 habitantes, por lo que la afirmación de que hay más pobres que población era matemáticamente incorrecta y generó un fuerte impacto negativo en la imagen de la candidata.

Inexperiencia y descargo en X

Durante la misma entrevista en radio Sudamericana, la candidata oriunda de Corrientes abordó su inexperiencia política, una de las principales críticas a su postulación dentro del partido de Javier Milei.

“Soy esto, estoy dando lo mejor que puedo. Seguramente no soy la mejor política que tengan, pero es rodearse de los mejores”, sostuvo, remarcando su intención de trabajar activamente en la vida pública.

Tras la viralización del video, Gallardo recurrió a su cuenta de X (ex Twitter) para pedir disculpas por el desliz: “Hablaba de porcentajes. Perdón no haberlo aclarado”, escribió, citando el fragmento de la entrevista.

A pesar de la polémica, la candidata agradeció a su provincia natal y valoró la "vida más sana en esto de compartir la naturaleza y la familia" en Corrientes.