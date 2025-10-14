Reclamos por la demora en el pago de sueldos a empleados municipales en San Roque

La situación de los trabajadores municipales de San Roque generó tensión en las últimas horas por la demora en el pago de los sueldos. Desde la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem), denunciaron que el municipio viene incumpliendo con los plazos establecidos por la carta orgánica del Municipio.

Situación actual en San Roque

Sergio Quintana, representante del gremio, señaló a El Litoral: “Hace unos meses se viene incumpliendo con la carta orgánica. Se paga fuera de término tanto a trabajadores de planta como contratados”.

La normativa municipal establece que los haberes deben ser abonados dentro de los primeros diez días de cada mes. Sin embargo, varios empleados aseguran que no perciben sus sueldos desde hace dos meses y otros fueron despedidos.

En ese contexto, los trabajadores realizaron una movilización este lunes en reclamo por el pago y respuestas por parte de el intendente saliente, Raúl Hadad. Según explicó Quintana, la protesta generó una reacción inmediata por parte del Municipio.

“Ayer después del movimiento que hicimos empezaron a llamar para pagar. El sueldo abonado fue del mes de septiembre. El 80% cobró el 10 (de octubre) y unos 30 empleados todavía no están cobrando”, afirmó a este medio.

Desde el gremio recordaron que la problemática no es nueva. El pasado 18 de septiembre ya habían presentado una nota por el retraso en los sueldos y, aunque en ese momento el municipio se comprometió a regularizar los pagos, el incumplimiento persiste.

Ante la falta de respuestas concretas, los trabajadores analizan avanzar con medidas legales. “Ahora nos estamos asesorando, vamos a ir por la vía judicial, ya que se está incumpliendo con la carta orgánica”, advirtió Quintana.

La situación mantiene en alerta a los empleados municipales, quienes reclaman por el cobro de sus salarios.