Chiquito Romero se despidió de Boca para atajar en Argentinos

Sergio Romero atajará en Argentinos Juniors. El arquero con más presencias en la historia de la Selección Argentina, de 38 años, se despidió de sus ahora ex compañeros de Boca y se marcha rumbo al Bicho de la Paternal, que debió salir al mercado ante la grave lesión de Diego 'Ruso' Rodríguez, quien sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la victoria ante Defensa y Justicia.

"Como le dije a toda la gente acá adentro del club, me voy con los mejores recuerdos porque me hicieron sentir como que estaba en mi casa. Obviamente que en el fútbol son todos resultados, pero cuando te tratan como me han tratado a mi dentro de este club, me voy feliz, muy contento y agradecido por sobre todas las cosas", indicó 'Chiquito' al dejar el predio de Boca en Ezeiza.

Luego, elogió de gran manera a Juan Román Riquelme. "Él es el presidente del club, pero más allá de eso para mi es un amigo. Arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba. Me deseó lo mejor como ha hecho toda su vida y yo voy a tratar de hacer lo mejor por Argentinos en este momento. Tuvieron la mala suerte de que el 'Ruso' se lesione y por eso tuvieron que salir a buscar un arquero. Trataré de hacer lo mejor para que a Argentinos Juniors le vaya mejor", agregó.



El paso de Romero por Boca deja un saldo de 88 partidos, 79 goles recibidos y un título, el de la Supercopa Argentina 2022 ganada a Patronato por 3-0 con un hattrick de Darío Benedetto en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Además, fue clave en el equipo finalista de la Copa Libertadores 2023 tras superar tandas de penales ante Nacional de Montevideo en octavos de final, Racing (cuartos) y Palmeiras (semis).

Luego, el arquero de dilatada trayectoria en el fútbol europeo cayó en un declive y hubo un punto de no retorno cuando quiso pelearse con un hincha enfurecido tras el Superclásico de septiembre de 2024 que River, con un equipo plagado de suplentes, ganó 1-0 en la Bombonera con gol de Manuel Lanzini. "Un día se me fue la cabeza con un plateísta y esa fue mi sentencia", lamentó al respecto de ese episodio.

"Creo que al principio me fue bastante bien y después, en el último año no he estado al 100%, no he podido rendir como realmente se merece este arco. Pero yo me voy contento. Cuando mucha gente decía que Romero estaba acabado, les he demostrado que no estaba acabado y ahora lo voy a volver a hacer en Argentinos Juniors. Van a ver que sigo activo y que al Bicho le va a ir bien", lanzó.



(Con información de Clarín)