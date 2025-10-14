Vuelven las lluvias a Corrientes y rige alerta alerta amarilla por tormentas fuertes

Luego del desarrollo de intensas tormentas eléctricas en Corrientes ocurridas el fin de semana pasado, se pronostica para este jueves la llegada de un posible temporal. Por lo que en las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para toda la provincia. En cuanto a la temperatura se prevé que ronde los 30°C.

A partir de la llegada de la primavera, Corrientes registró tormentas de variable intensidad, esto también produjo el paso de temperaturas extremas a la reducción de la misma. Para este miércoles se prevé tormentas aisladas durante la tarde y noche, con un 40% de probabilidad.

Los vientos continuarán por el sector norte por lo que no se prevé cambios en la temperatura, ya que oscila entre los 30°C y 18°C. Lo mismo para el jueves con 20°C y 29°C, de máxima. Sin embargo, se espera que en la jornada se desarrollen tormentas fuertes desde la madrugada hasta la tarde, con alerta amarilla para toda la provincia.

Alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes

Alerta amarilla rige para el próximo jueves. Fuente: SMN.

El ente nacional, emite una alerta amarilla por fuertes tormentas en toda la provincia y señaló: “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo e intensas ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente”, cerró.

Estas condiciones meteorológicas podrían seguir el viernes de manera intensa durante la madrugada y mañana, mientras que por la tarde y noche podrían producirse tormentas aisladas.

Para los próximos días se prevé el cese de las precipitaciones, pero se mantienen las altas temperaturas.