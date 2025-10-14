Alerta Regional: Salud refuerza con más de 44.000 dosis la vacunación contra la Fiebre Amarilla en Corrientes y el NEA

El Ministerio de Salud de la Nación anunció un refuerzo en la estrategia de vacunación contra la Fiebre Amarilla en las provincias con riesgo de circulación viral, ante el aumento de la actividad del virus reportada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en países limítrofes como Brasil, Bolivia y Colombia.

La cartera sanitaria prevé el envío de 44.600 nuevas dosis a las zonas de riesgo, que incluyen a la provincia de Corrientes, Misiones, Formosa y departamentos específicos de Jujuy, Salta y Chaco.

Este nuevo envío se suma a las 425.100 vacunas distribuidas a lo largo de 2025. El objetivo es fortalecer la estrategia de inmunización que, en estas provincias, forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y contempla la aplicación de una dosis a los 18 meses y un refuerzo a los 11 años.

Vigilancia activa por casos en países vecinos

Aunque Argentina mantiene una situación epidemiológica estable, sin registro de casos humanos importados desde 2018 ni circulación autóctona desde 2009, el escenario regional obliga a extremar las precauciones.

La OPS reportó brotes en Brasil (con epizootias en animales en Minas Gerais y San Pablo) y un caso humano en Bolivia, en el departamento de Tarija, cercano a la frontera con Argentina.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud reforzó la vigilancia activa de primates y mosquitos en coordinación con los servicios provinciales de Corrientes y laboratorios de la Red Nacional de Diagnóstico. En lo que va del año, se han estudiado 142 casos sospechosos en humanos y 5 epizootias, con resultados negativos en todos los casos.

Vacunación segmentada y recomendaciones a viajeros

Desde agosto de este año, la cartera nacional decidió priorizar la distribución de la vacuna solo en los territorios de riesgo de circulación viral, como una medida para optimizar los recursos del Estado.

En las jurisdicciones sin riesgo de transmisión, la vacunación se recomienda únicamente a viajeros que se dirijan a zonas con circulación comprobada del virus o que lo requieran por exigencia del país de destino. La vacuna ofrece protección de por vida y debe aplicarse al menos diez días antes del viaje.

Salud trabaja junto a la Secretaría de Turismo y la Dirección Nacional de Migraciones para reforzar las recomendaciones a los viajeros que se dirijan a países con circulación del virus.