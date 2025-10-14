Corrientes: huyeron al ver a la Policía y abandonaron una bicicleta

Cerca de la esquina de las calles Revidatti y Telechea del Barrio Esperanza permanecía un grupo de jóvenes en la madrugada del lunes, que al ver el móvil policial, escapó en distintas direcciones y dejó abandonada una costosa bicicleta, que fue secuestrada de manera preventiva.



Fue alrededor de las 4:15, cuando un patrullero de la Comisaría 14° Urbana hacía recorridas por la zona.



En esas circunstancias observaron a jóvenes que salieron a correr tras ver el avance del móvil con sirena encendida, dejando abandonada una bicicleta Mountain rodado 18" color negro con inscripción letra verde marca Fire Bird, motivo por el cual fue secuestrada de manera preventiva.



En resguardo fue trasladada hasta la dependencia policial a fin de localizar a su legítimo propietario.