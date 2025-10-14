¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gaza Boca Juniors lluvias en Corrientes
PREVENCION EN EL BARRIO ESPRANZA

Corrientes: huyeron al ver a la Policía y abandonaron una bicicleta

Un grupo de jóvenes dejó un costoso rodado cuya procedencia es investigada

Por El Litoral

Martes, 14 de octubre de 2025 a las 19:19

Cerca de la esquina de las calles Revidatti y Telechea del Barrio Esperanza permanecía un grupo de jóvenes en la madrugada del lunes, que al ver el móvil policial, escapó en distintas direcciones y dejó abandonada una costosa bicicleta, que fue secuestrada de manera preventiva.


Fue alrededor de las 4:15, cuando un patrullero de la Comisaría 14° Urbana hacía recorridas por la zona.


En esas circunstancias observaron a jóvenes que salieron a correr tras ver el avance del móvil con sirena encendida, dejando abandonada una bicicleta Mountain rodado 18" color negro con inscripción letra verde marca Fire Bird, motivo por el cual fue secuestrada de manera preventiva.


En resguardo fue trasladada hasta la dependencia policial a fin de localizar a su legítimo propietario.

