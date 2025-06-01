Policías salvaron la vida de un bebé que se estaba ahogando en un pozo de agua

La Policía de Corrientes informó este domingo que tres uniformados salvaron la vida de un menor que se estaba ahogando en una pozo de agua en la localidad correntina de Gobernador Virasoro.

Efectivos realizaban recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calles Pago Largo y 9 de Julio cuando fueron alertados por una mujer que su hijo cayó en un pozo de agua.

Tras llegar al lugar y ver la dificultad para respirar de un menor de 1 año y 10 meses, procedieron a realizar maniobras de Heimlich hasta que lograron que reaccione.

Tras los primeros auxilios, se solicitó la presencia del personal médico para continuar las labores de cuidado.

La rápida respuesta de los Oficiales Sub Ayudantes Candia Alan, Villordo Betiana y Cabo Buera Leonel, lograron salvar la vida del menor.