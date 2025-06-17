¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Inym Mona Jiménez Cámara de Senadores
Inym Mona Jiménez Cámara de Senadores
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Allanamientos: se secuestró una importante cantidad de joyas relacionadas a un robo

El operativo se realizó este martes en domicilios del barrio Itatí. Además se demoró a cinco personas en el marco de la investigación de un millonario robo en Riachuelo.

Por El Litoral

Martes, 17 de junio de 2025 a las 11:45

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a cinco personas y secuestró elementos relacionados a una causa que se investiga. Si bien los allanamientos se realizaron en Capital, el operativo forma parte de la investigación de un hecho ocurrido en Riachuelo.

 

Efectivos de la Comisaría VI Urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, realizaron allanamientos en dos domicilios ubicados en el barrio Itatí de la capital correntina.

Como resultado de estas acciones se demoró a tres hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Además, se secuestraron joyas como ser pulseras, cadenas, dijes, anillos, entre otros.

Los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría mencionada, donde se continúan con los trámites de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD