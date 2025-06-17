Allanamientos: se secuestró una importante cantidad de joyas relacionadas a un robo

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a cinco personas y secuestró elementos relacionados a una causa que se investiga. Si bien los allanamientos se realizaron en Capital, el operativo forma parte de la investigación de un hecho ocurrido en Riachuelo.

Efectivos de la Comisaría VI Urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, realizaron allanamientos en dos domicilios ubicados en el barrio Itatí de la capital correntina.

Como resultado de estas acciones se demoró a tres hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Además, se secuestraron joyas como ser pulseras, cadenas, dijes, anillos, entre otros.

Los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría mencionada, donde se continúan con los trámites de rigor.