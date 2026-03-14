Llevaban vacas sin papeles y al investigar un campo, hallaron otros 14 vacunos ilegales

Un trabajo investigativo de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de Capital, iniciado el pasado 9 de marzo derivó en allanamientos y el secuestro de 17 vacunos en situación irregular en procedimientos concretados en la zona rural de San Luis del Palmar.

La punta del ovillo fue un llamado anónimo que alertó a las autoridades sobre el acopio y posible traslado de animales vacunos de dudosa procedencia desde un campo ubicado en el paraje Pago Pohí.

Ante la advertencia, personal de la Policía Ruralde Capital montó una discreta vigilancia con personal de civil sobre las rutas provinciales 9 y 46. Lograron interceptar una camioneta Volkswagen Amarok con tráiler, conducida por un hombre que transportaba dos vacas en el carro y un torito maniatado en la caja de la camioneta .



El chofer admitió no contar con ninguna documentación que acreditara la propiedad de los animales y señaló que los había cargado en un campo de la zona.

Durante el procedimiento también se secuestró un rifle de aire comprimido y un teléfono celular, quedando el hombre aprehendido y los elementos secuestrados.

Por disposición del fiscal Ángel Eugenio Machado se iniciaron actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal.

Posteriormente, pericias veterinarias determinaron que las marcas en los animales habían sido realizadas recientemente y no coincidían con la documentación presentada para "acreditar" la propiedad.

Con estos elementos, la Justicia ordenó el allanamiento a un establecimiento rural de Pago Pohí, donde los efectivos constataron la presencia de 14 animales vacunos más, algunos con marcas pertenecientes a terceros y otros sin identificación clara.

Por directivas judiciales, el ganado quedó inmovilizado en el lugar bajo responsabilidad del propietario, quien deberá garantizar su alimentación y cuidado mientras continúa la investigación y se determina su origen y si son resultado de un abigeato.