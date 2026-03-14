Corrientes es la quinta provincia que más creció en los últimos 20 años

En medio de la discusión permanente sobre desarrollo, desigualdad regional y federalismo fiscal, un dato duro permite ordenar el mapa: las provincias que lograron expandir más su economía en los últimos 20 años. Corrientes fue la quinta, con un crecimiento promedio del 55% impulsada por el arroz, la forestación, la ganadería y el turismo.

El informe difundido por Argendata —la plataforma de datos de Fundar— reconstruye la evolución del Producto Bruto Geográfico provincial entre 2004 y 2024. La base se elabora con información de CEPAL y del Ministerio de Economía de la Nación, y permite comparar cuánto creció cada distrito en ese período.

El ranking tiene un liderazgo claro. Neuquén encabeza la tabla con una expansión del 91,9%. La explicación es conocida: el impacto de la explotación hidrocarburífera, especialmente el desarrollo de Vaca Muerta (foto), que en la última década multiplicó la actividad energética y empujó la economía provincial.

En segundo lugar aparece Santiago del Estero con 80,3%, seguido por Jujuy con 66,2%. En estos casos, el crecimiento responde a una combinación de expansión del gasto público, obra pública y algunos desarrollos productivos específicos, como el litio en el caso jujeño.

Más atrás se ubican San Juan (60,9%), La Pampa (60,7%) y Chaco (58,7%), mientras que Corrientes, Entre Ríos y Córdoba también superan el 55% de crecimiento en el período.

Tucumán aparece con una variación acumulada del 50,1%. Es un crecimiento relevante en términos históricos, aunque no alcanza para ubicarse entre las provincias que más se expandieron en estas dos décadas.

La mitad inferior del ranking la integran, entre otras, Buenos Aires (41,8%), Santa Fe (37,4%) y la Ciudad de Buenos Aires (36,3%). En estos distritos, la mayor diversificación económica convive con ritmos de expansión más moderados.

En el extremo inferior aparecen Santa Cruz (7,2%) y Catamarca, que según la serie muestra una caída acumulada de -0,7% en el período analizado.

La lectura del mapa económico argentino deja varias conclusiones. Primero, que el crecimiento no fue homogéneo entre provincias. Segundo, que los ciclos de expansión estuvieron fuertemente asociados a recursos naturales específicos —energía, minería o actividades primarias— más que a transformaciones estructurales amplias.

Veinte años después, el mapa productivo argentino sigue mostrando la misma tensión: territorios que despegan por shocks sectoriales y otros que crecen a un ritmo mucho más lento.

Los números, al menos, permiten poner la discusión sobre una base concreta. (Fuente: Argendata (Fundar) en base a CEPAL y Ministerio de Economía de la Nación).