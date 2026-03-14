Antonio Medina participó de la práctica de fútbol de Boca Unidos

El Torneo Federal A 2026 se pondrá en marcha el próximo fin de semana. Boca Unidos debutará el domingo 22, este sábado cerró la semana de prácticas con otra jornada de fútbol y luego el plantel, cuerpo técnico y dirigentes compartieron un asado.

El entrenador Lucas Batistuta ordenó otro ensayo de fútbol y mantuvo la base de la formación que jugó los amistosos contra Sarmiento de Resistencia. En tanto que Antonio “Toni” Medina tuvo minutos con el equipo titular.

Entre los once titulares, que enfrentaron el equipo liguista boquense en el complejo Leoncio Benítez, el DT utilizó a Ataliva Schweizer entre los centrales en lugar de Alejandro Leani. En tanto que Diego Sánchez Paredes jugó en reemplazo de Ángel Piz y Cristian Chávez lo hizo por Lautaro Mendoza.

Las ausencias de Piz y Mendoza tienen que ver con diferentes dolencias que sufren. Los dos hicieron trabajos diferenciados junto a Martín Ojeda que también está en proceso de rehabilitación.

Por lo tanto, el equipo titular de Boca Unidos que se perfila para el debut es el siguiente: Luis Ojeda; Bryan Mendoza, Julián Fuyana, Schweizer y Gustavo Mbombaj; Sánchez Paredes y Lautaro Ludueña; Claudio Alonso, Daniel Villalba y Saúl Abecasis; y Chávez.

Toni Medina se sumó a la práctica en reemplazo de Alonso y lentamente va tomando su mejor forma física.

“Quiero sentirme en plenitud en lo físico, hay un trabajo exigente del cuerpo técnico y debo estar a la altura para pelear por un puesto”, reconoció Medina.

“Cada día de trabajo, siento que doy un paso adelante, me quiero preparar bien para el inicio del torneo”, manifestó en declaraciones a Eventos y Marcas Sports.

Concluido el entrenamiento, el plantel, cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores compartieron un asado en el predio ubicado en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina.

“Se viene lo más lindo y este grupo está listo. Vamos aurirrojo”, publicó Boca Unidos en sus redes sociales con una foto de los participantes del almuerzo.

Día y hora confirmada

Desde el club Boca Unidos confirmaron la fecha y hora para el debut en el Federal A 2026.

Boca Unidos recibirá a Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero, el domingo 22 a partir de las 17.00.

El encuentro corresponde a la primera fecha de la Zona 2 que también la integran Defensores de Vilelas, Sarmiento de Resistencia, San Martín y Sol de América de Formosa, Juventud Antoniana de Salta, Tucumán Central y Mitre de Posadas.