$LIBRA: un documento revela un presunto pacto millonario por el apoyo de Milei

El peritaje al teléfono de Mauricio Novelli sigue dando revelaciones sobre el escándalo cripto de $LIBRA. Ahora salió a la luz un documento recuperado de ese dispositivo que expone un presunto pacto económico por el apoyo de Javier Milei al lanzamiento del token. Es un pago de cinco millones de dólares, en tres etapas.

Además, entre el material relevado del teléfono surgió una nota en la que se ensayó un mensaje para desactivar la polémica dos días después del estallido del escándalo. Era la narrativa que debería avanzar desde Casa Rosada.

Se trata de capturas de pantalla sacadas del bloc de notas del iPhone del lobbista, que aparecieron en las últimas horas tras la liberación del material del peritaje que tenía desde noviembre el fiscal Eduardo Taiano y que reveló El Destape.

La nota sobre el pacto económico está escrita en inglés, según compartieron a Clarín fuentes Judiciales. Fue redactada en el iPhone de Novelli el 11 de febrero de 2025 a las 20:05. Tres días antes del viernes 14 en el que el Presidente publicó su mensaje en X.

"Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H", anuncia el texto. Se estima que la H. referiría al criptoempresario Hayden Davis. Luego, el texto puntea una serie de acuerdos.

"$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash - Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis", son los dos primeros puntos.

Por último aparece un pago de $2M, también en tokens o cash, acompañado del siguiente comentario: "Contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres".