Las voces del más allá

En la historia contemporánea, la primera grabación de voces paranormales que ocurrió fue en la lejana Siberia en 1901. En esa fecha un antropólogo norteamericano llamado Waldemar Bogras, se encontraba estudiando usos y costumbres de una tribu norteamericana. Con la intención de registrar los cantos rituales de los chamanes, Bogras había llevado uno de los primeros fonógrafos que registraba el sonido a través de una gran trompeta y lo grababa a través de un rollo cilíndrico. Al escuchar una de las grabaciones el antropólogo pudo comprobar que se escuchaban unas voces que por momentos eran más fuertes que la de los propios chamanes del ritual, como si estuvieran hablando directamente en la boca de la trompeta grabadora.Intrigado, comenzó a investigar y descubrió que había otras voces provenientes quizás del otro lado y que buscaban comunicarse con el mundo físico, con los que estaban de este lado.

Las primeras voces grabadas en cinta magnética, fueron las que se obtuvieron en la Universidad de Milán, por los sacerdotes Gemelli y Pellegrino Ernetti, el 17 de septiembre de 1952. Ambos sacerdotes estaban grabando cantos gregorianos en un antiguo aparato, allí descubrieron una extraña voz que no debería estar allí. Siguieron investigando hasta que descubrieron un mensaje que se repetía a menudo y que los invitaba a seguir escuchando, sin abandonar la búsqueda. La voz decía “espera, espera, escúchanos, tenemos algo que decir”. Ante esto el grupo de investigadores decidió abocarse de lleno a descubrir el origen de estos mensajes. Después de muchos meses de prueba llegaron a la conclusión de que las voces pertenecía a personas ya fallecidas, de seres desencarnados.

Fundamentos

Se presentaron las pruebas, las grabaciones con las voces, a los miembros de la Sociedad de Parasicología de Estocolmo, aunque como era de esperar, no le dieron demasiada importancia al fenómeno. El desinterés de los suecos no desalentó a los investigadores que siguieron con su incansable tarea de investigar el caso. Tiempo después publicaron un libro con el título de “Comunicaciones por radio con los muertos” donde se afirmaba sin ningún tipo de reservas que era posible mantener comunicaciones relativamente fluidas con personas ya fallecidas, incluso con personajes importantes de la historia. Con el paso del tiempo y la nueva tecnología se logró ampliar grandemente el rango de voces y sentirlas claramente, sin dejar ninguna duda.

Posición científica

Ante esta gran afirmación, los científicos de entonces no refutaron ni debatieron en ningún momento esta posición del grupo de investigadores, sino que simplemente ignoraron todo. Otro tanto hicieron los parapsicólogos más afamados de la época, que no le dieron mayor importancia la vida después de la muerte. El gran investigador profesor Andrew Jurgenson, reunió a un grupo de amigos e investigadores y les hizo escuchar una selección de las mejores voces que tenía guardadas. Todos quedaron impresionados y no hicieron ningún tipo de comentario, ni a favor ni en contra, pero fue evidente que tuvieron una gran impresión por lo escuchado. Sin duda todos creyeron que hay algún tipo de vida después de la muerte y que alguna forma se manifiesta. Hoy la existencia de vida después de la muerte no admite ningún tipo de discusión, por todos los hechos que se suceden día a día y que respaldan esta afirmación y que casi todas la religiones del mundo la admiten sin ninguna duda.