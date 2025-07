Caso Loan: Notificaron a las partes para que ofrezcan pruebas de cara al juicio oral

Un paso importante se dio en el marco de la causa de la desaparición de Loan Danilo Peña (6), ocurrida hace 13 meses en la localidad de 9 de Julio. El Tribunal Oral Federal de Corrientes notificó a las partes para que ofrezcan pruebas para ser incorporadas durante el juicio oral.

Además, analizan trasladar el juicio a la ciudad de Goya o a la localidad de 9 de Julio, por razones logísticas y simbólicas, según se supo.

El Tribunal notificó formalmente a las partes para que presenten pruebas y planteos previos de cara al juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor.

Fuentes judiciales estimaron que la fecha de inicio del debate podría fijarse en un plazo de aproximadamente dos meses.

La medida fue dispuesta por los jueces Víctor Antonio Alonso González, Fermín Ceroleni y Eduardo Ariel Belforte (subrogante), quienes también habilitaron la posibilidad de un juicio abreviado, aunque desde la Fiscalía Federal ya adelantaron su rechazo a esa alternativa.

El fiscal Carlos Schaefer, junto con los querellantes y defensores, tendrá un plazo de 15 días para realizar sus presentaciones.

La familia de Loan está representada por los abogados Gustavo Sánchez y María Belén Russo Cornara.

Por su parte, los imputados mantienen a sus defensores: Laudelina Peña, tía del niño, y su pareja Bernardino Benítez, son asistidos por el defensor oficial Enzo Di Tella.

Mónica Millapi y Oscar "Fierrito" Ramírez están representados por Jorge Montti y Marcelo Hanson; mientras que Carlos Pérez, ex capitán de navío, y su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, continúan con la defensa del abogado Ernesto González.

En tanto, el ex comisario Walter Maciel es defendido por Richard Iván Vallejos.

Dupuy

Por otra parte, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, también procesó a diez personas que se presentaron en 9 de Julio haciéndose pasar por enviados de la Fundación Lucio Dupuy, presuntamente para colaborar con la investigación.

Según la Justicia, este grupo, integrado por abogados, psicólogos, falsos peritos, un policía y un supuesto agente de inteligencia, tenía como objetivo desviar el curso de la causa.

La mayoría enfrentará cargos por privación ilegítima de la libertad y defraudación. El único que permanece detenido con prisión preventiva es Nicolás Gabriel "El Americano" Soria.

La posibilidad de que el juicio oral se realice fuera de la Capital correntina está en análisis. Se evalúa su traslado a Goya o incluso a 9 de Julio, localidad donde ocurrió la desaparición, por razones logísticas y de cercanía con los hechos. "No sería la primera vez que se traslada un juicio por su relevancia y simbolismo", explicaron fuentes del fuero federal.

El proceso requerirá una compleja organización, ya que los acusados están alojados en unidades penitenciarias de diferentes provincias: Benítez y Ramírez en Resistencia (Chaco); Laudelina Peña en Luján de Cuyo (Mendoza); Maciel y Soria en Marcos Paz (Buenos Aires); Caillava y Pérez en Salta; y Millapi, con prisión domiciliaria en Neuquén.