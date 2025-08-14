Detectaron un camión buscado hace 25 años por la Justicia de Corrientes

Un camión que partió de Corrientes y que se dirigía hacia Clorinda, Formosa, fue demorado en el Chaco y tras requerir las documentaciones al chofer saltó que el vehículo era requerido por la Justicia hace más de 25 años.

Fue durante un control caminero montado el miércoles por la Policía del Chaco sobre la Ruta Nacional 11, en el acceso a una localidad del norte chaqueño,

Los uniformados demoraron la marcha de un camión que circulaba desde Corrientes, con destino a la ciudad de Clorinda, en Formosa.

Al verificar los datos del rodado en los sistemas de seguridad, se descubrió que tenía un pedido de secuestro vigente desde el año 1999, solicitado por la Justicia correntina.

Ante la situación, los efectivos trasladaron tanto al vehículo como a su conductor de 48 años hasta la Comisaría local para iniciar las actuaciones correspondientes.

Más tarde, tras consultar con el fiscal de turno, se resolvió que el chofer fuese notificado en libertad, aunque se le otorgó un plazo de 30 días para regularizar la situación legal del vehículo ante el juzgado que emitió el pedido hace más de dos décadas.

El camión quedó en custodia y se labraron actuaciones judiciales bajo investigación actuada.

La situación llamó la atención por lo antiguo del requerimiento y por cómo el vehículo logró circular durante tantos años sin ser detectado.