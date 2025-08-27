Tras un siniestro vial recuperaron una moto buscada por robo

En las últimas horas del martes, dos jóvenes que realizaban maniobras bruscas cayeron de la moto en que circulaban por calles Bartolomé Hidalgo y Tobías Garzón del barrio Doctor Montaña.



La Policía al llegar solo encontró una Guerrero de 110 cc de color negro, abandonada y metros más allá un tablero y asiento que al parecer se desprendieron por la caída.



Después de verificar su numeración, comprobaron que registraba pedido de secuestro desde Paso de la Patria, por una denuncia de sustracción.

Los efectivos de la Comisaría 14° Urbana habían concurrido, tras recibir un llamado por la red interna policial desde el Servicio Integral de Seguridad 911, que alertaba del accidente de tránsito.



Al arribar hallaron abandonada la motocicleta y en respuesta una vecina manifestó que ratos antes, dos personas, hacían maniobras bruscas en aparente estado de ebriedad.